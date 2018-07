Ciclistas marcam pedalada por segurança na USP

De acordo com os organizadores do encontro, a USP, tradicionalmente um local usado como área de treinamento por corredores e ciclistas, tem sofrido com o aumento do número de assaltos. "Me arrisco a dizer que chegam a 5 bikes por semana. Os assaltantes chegam em motos, armados, muito cedo, entre 5 e 6h30 da manhã. Normalmente, os ciclistas são agredidos ou derrubados das bicicletas", afirmam na página do protesto.

Promotor

No dia 18 de janeiro, o promotor de Justiça Roberto Bodini, que investiga a máfia do ISS, teve sua bicicleta roubada no câmpus da universidade. O caso ganhou notoriedade quando ele conseguiu recuperar a bike por meio de um contato na comunidade onde o objeto foi encontrado. Depois da ocorrência, a USP passou a ter reforço da PM.