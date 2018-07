Ciclofaixas terão trechos desativados neste domingo

Os ciclistas que a utilizam deverão retornar na Avenida Casper Líbero. Já o funcionamento da Sul-Oeste também será suspenso excepcionalmente, das 7h às 13h, no trecho entre a Praça Panamericana e a Avenida Afrânio Peixoto, por causa da "22ª Abertura Oficial da Semana da Pátria". E a Ciclofaixa da Lazer da Zona Leste ficará desativada até as 10 horas, na Avenida Dom Helder Câmara, no trecho entre as Avenidas Cangaíba e São Miguel. No caso, para a 84.ª Volta da Penha. A montagem ocorrerá após o término da corrida.As demais ciclofaixas funcionarão normalmente.