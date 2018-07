Cidade alemã faz corrida com cadeiras de escritório

Uma corrida diferente invadiu as ruas da cidade de Bad Koenig, no sul da Alemanha. Em vez de carros, a corrida foi feita com cadeiras de escritório.

A terceira edição do Campeonato de Corrida de Cadeiras de Escritório reuniu 64 corredores, equipados com capacetes e protetores para pernas e braços.

O percurso é de 200 metros com rampas e alguns obstáculos para deixar a competição mais emocionante. E a velocidade das cadeiras chega a 35 quilômetros por hora.

Muitos modificam suas cadeiras para chegar a esta velocidade.

Mas, os organizadores afirmam que os que os corredores precisam mesmo é de pernas em forma.

Um dos favoritos do público foi Heiko Winter, que competiu vestido como cowboy com sua cadeira adaptada, apelidada de Jaqueline.

A cadeira Jaqueline, no entanto, quebrou depois de um salto. Winter prometeu a vitória para a próxima corrida.