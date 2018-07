Cineasta espanhol Bigas Luna morre aos 67 anos

Conhecido pelos filmes satíricos e com alta dosagem erótica, Luna era atento a novos talentos, a ponto de dar papeis para iniciantes que hoje são conhecidos, como os atores Penélope Cruz, Javier Bardem e Jordi Molla. "Devo minha carreira a ele", disse, em 2001, Bardem, que interpretou os longas mais famosos de Luna, como "Jamón, Jamón" e "Ovos de Ouro".

Apesar do tom exagerado que marca boa parte da filmografia (que inclui ainda As Idades de Lulu), o cineasta espanhol deixa como melhor marca um filme discreto e sensível, "A Camareira do Titanic", de 1997. Mesmo doente, Luna ainda preparava um trabalho - começava a rodar "Mecanoscrito Del Segundo Origen", adaptação do romance do escritor Manuel de Pedrolo.