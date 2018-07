Circulação de trens do Metrô-SP volta ao normal A circulação dos trens da Linha 3 - Vermelha, da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), que vai da Barra Funda, na zona oeste, a Itaquera, na zona leste, voltou ao normal às 7h37, segundo a assessoria da empresa. Uma falha em equipamento de via da linha provocou no início do dia atrasos da circulação das composições entre as estações Guilhermina/Esperança e Patriarca.