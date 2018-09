Citricultores criam empresa própria de suco

Um grupo de produtores de laranja de São Paulo criou a Sucop e pretende processar até 300 mil caixas da fruta na safra 2008/2009 para produzir suco de laranja. Com a iniciativa, os citricultores pretendem transformar entre 15% e 20% de sua safra em suco, agregar valor ao produto e negociar o restante da fruta com outra indústria processadora, por meio de contratos, ou ainda no mercado spot. Pela operação, o produtor firmará contratos de venda da fruta com a Sucop, que já tem uma cota para processá-la em uma grande indústria no norte de São Paulo. A negociação para a aquisição dessa cota foi barrada por um dos sócios da processadora, mas os citricultores obtiveram liminar judicial para produzir suco. NEGOCIAÇÃO O suco produzido poderá ser negociado no mercado interno ou até com uma das grandes processadoras do setor. Além da bebida, os citricultores da Sucop receberão os subprodutos do processamento, como o bagaço e óleos. Os produtores calculam que o custo de processamento - em torno de R$ 1,20 por caixa de 40,8 quilos - seja coberto só com a venda desses subprodutos. A Sucop é liderada pelos produtores ligados à Associação Brasileira de Citricultores (Associtrus) e 30 deles já acertaram contratos de venda da fruta com a empresa, que pretende se transformar em uma cooperativa. ''Não queremos competir com as grandes indústrias do setor, só queremos nos proteger, por meio da produção do suco, de épocas em que o mercado não está bom para a venda da fruta'', diz o presidente da Associtrus, Flávio Viegas. Com a previsão de quebra superior a 20% da safra de laranja em São Paulo, maior região produtora no mundo, a estimativa é de preços altos para a safra 2008/2009, apesar de o mercado mundial do suco ainda apresentar quedas no início deste ano. Por isso, Viegas sugere aos produtores a venda da fruta sem contrato, no mercado spot, por meio do qual os produtores já receberam, em média, R$ 13 por caixa de 40,8 kg na safra passada enquanto os produtores com contratos em dólar desvalorizado conseguiram no máximo R$ 10. ''Nesta safra, a expectativa é de preços entre R$ 15 e R$ 16.'' ESTIMATIVA DE SAFRA A Secretaria da Agricultura paulista divulgará amanhã, a partir das 11 horas, em sua sede, na capital, a primeira estimativa de safra de citros 2008/2009. É a primeira estimativa exclusiva para as frutas, independente da de grãos, café e cana. O Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta) fará outras duas revisões de safra em setembro e novembro e anunciará a produção final em março de 2009.