Clima causa morte de 40 mil pintinhos em Sorocaba

Outros cinco mil pintos com uma semana de idade morreram em um aviário do município de Porangaba, onde também faltou energia para o aquecimento. Na madrugada de domingo, dois galpões avícolas caíram na zona rural de Porto Feliz em razão de um temporal que atingiu a cidade. Cerca de 20 mil pintinhos que estavam alojados na granja foram esmagados pelos escombros. A dona da granja, Ilda Leardini, calculou o prejuízo em mais de R$ 500 mil.

Plantações

Temporais com granizo destruíram parreirais de uva nos municípios de Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo, entre domingo, 21, e segunda-feira, 22. Os municípios estão entre os maiores produtores do Estado de uvas de mesa e a colheita, prevista para janeiro, está prejudicada. As pedras de gelo destruíram os cachos em formação. O produtor Edivaldo Ferreira de Campos, de Pilar do Sul, estimou a perda de 20 toneladas da fruta. Na fazenda de Ariovaldo Pires, 800 pés novos de uva rubi foram destruídos. Produtores de tomate, maracujá e legumes cultivados em estufas plásticas também tiveram prejuízos.