Clinton fala sobre sustentabilidade em Fortaleza e Belém

O único compromisso oficial de Clinton na capital cearense será às 10h, quando falará sobre sustentabilidade global na Universidade de Fortaleza (Unifor), que está bancando a estadia do ex-presidente americano.

Trata-se da primeira viagem de Clinton ao Ceará. Ela deverá falar para cerca de cinco mil pessoas, entre autoridades políticas, empresariais, professores e estudantes. A palestra em Fortaleza inaugura um programa de ensino corporativo da Unifor.

Clinton avança assim na tentativa de instalar programas da Fundação Clinton no Brasil. A fundação mantém programas voltados para as causas de saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

A perspectiva é de que o instituto criado pelo ex-presidente realize em 2013 um evento no Rio de Janeiro ou São Paulo - parte da estratégia da fundação de ampliar sua participação na América do Sul. O ex-presidente espera abrir uma representação da Fundação Bill Clinton no País.

Ainda nesta segunda-feira, Clinton viaja para Belém para o segundo e último compromisso oficial de sua viagem ao Brasil. Às 18h30, ele deverá fazer uma palestra cujo tema é Abraçando a nossa humanidade comum, no 19.º Congresso Brasileiro de Contabilidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo