Colégio do Rio terá que indenizar aluna A Justiça do Rio de Janeiro condenou o Colégio e Curso Intellectus a pagar indenização de R$ 5 mil por danos morais a uma das alunas do ensino fundamental, que foi constrangida após uma das professoras da escola arremessar um tamanco na direção da vítima, segundo o Tribunal de Justiça do Estado.