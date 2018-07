Colheita da soja em MT avança para 7% da área semeada, diz AgRural A colheita da soja em Mato Grosso atingiu 7 por cento do total semeado na atual temporada 2013/14, avanço de 3 pontos percentuais e ainda um ponto à frente de igual período do ano passado, com o clima favorecendo os trabalhos em algumas áreas do Estado, informou a AgRural.