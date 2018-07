Colisão com 5 veículos deixa 1 morto e 44 feridos no Rio Uma colisão entre cinco veículos causou a morte de uma pessoa e deixou 44 feridos na altura do quilômetro 104 da rodovia BR-101, na região de Campos de Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas carretas, dois caminhões e um ônibus colidiram quando o motorista de um caminhão-baú dormiu ao volante, invadindo a pista contrária. O caminhão bateu lateralmente com as carretas e o ônibus, e de frente com outro caminhão.