Colisão em São Gonçalo faz 6 feridos e uma morte Uma mulher morreu e oito pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo dois carros na BR-101, altura do município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo a assessoria de imprensa da concessionária Autopista Fluminense, responsável pela rodovia, a colisão aconteceu depois que um dos carros atravessou o canteiro central e chegou à pista no sentido contrário.