Com 4 ganhadores, Quina paga R$ 234 mil Quatro apostadores acertaram as dezenas da faixa principal do concurso 2.853 da Quina realizado na noite de hoje em Caçador (SC). Cada um levará o prêmio de R$ 234.418,98. A quadra saiu para 171 apostadores (prêmio de R$ 2.120,54) e o terno, para 8.856 apostadores (prêmio de R$ 58,49). A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorre amanhã, é de R$ 400 mil. Os números sorteados ontem foram: 03 - 06 - 10 - 20- 76.