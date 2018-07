Com mais 70 casos, Brasil tem 522 com gripe suína O Ministério da Saúde anunciou hoje mais 70 casos confirmados de gripe suína no País, elevando para 522 o número de infectados. E tendência é de que esse número continue avançando, afirmou o titular da pasta, José Gomes Temporão. "Nós teremos um aumento do número de casos nos próximos dias", disse, em entrevista coletiva em Brasília. O ministro atribuiu essa perspectiva à chegada do inverno, ao crescimento do número de casos no mundo e ao início das férias. Temporão reiterou, entretanto, que a situação no Brasil é de tranquilidade. "É uma doença com a mesma gravidade da gripe que nós temos todos os anos."