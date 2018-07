Com neblina, aeroportos de SP operam por instrumentos A forte neblina que atinge a Grande São Paulo na manhã de hoje levou os dois principais aeroportos paulistas a operarem com o auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita da ajuda de equipamentos para alinhar a aeronave com a pista. Segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), desde as 5 horas o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, opera por instrumentos tanto para pousos quanto para decolagens. Até as 8 horas, cinco das 39 operações programadas foram canceladas (12,8%) e duas atrasaram mais de meia hora (5,1%).