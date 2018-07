Com roupa de esquiar, Putin inicia inspeções em sede dos Jogos de Inverno O presidente russo, Vladimir Putin, começou a inspecionar nesta sexta-feira as instalações para os Jogos Olímpicos de Inverno na estância de Sochi, no Mar Negro, cinco semanas antes de um evento que tem sido abalado por críticas sobre a situação dos direitos humanos e preocupações com segurança no país.