Começa interrogatório da madrasta de Isabella O interrogatório da madrasta de Isabella de Oliveira Nardoni, Anna Carolina Jatobá, foi iniciado às 13h52 no Fórum de Santana. A audiência é conduzida pelo juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri. Depois de Anna, será interrogado Alexandre Nardoni, pai da menina. Ela poderá assistir ao interrogatório do marido, mas ele ficará na carceragem do Fórum durante a fala de Anna. Ambos são réus no processo que apura a morte da criança, ocorrida em 29 de março. Acompanham o interrogatório o promotor Francisco Cembranelli e a assistente de acusação Cristina Christo Leite, advogada contratada pela mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira. A defesa do casal está representada pelos três advogados que atuam no caso - Marco Polo Levorin, Rogério Neres e Ricardo Martins. Participam também dois advogados da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo (OAB-SP). Os pais de Alexandre e Anna Carolina, Antonio Nardoni e Alexandre Jatobá, também estão no Fórum, mas não tiveram autorização do juiz Fossen para acompanhar o interrogatório. Antonio Nardoni disse, ao chegar, que seu filho está abalado e com saudades da família, mas estará bem durante o interrogatório. "Ele manterá o que disse até agora. Vai continuar falando a realidade. A verdade é uma só, não tem como mudá-la."