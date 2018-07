Comentarista vira hit com post erótico por engano no Twitter

Uma pequena gafe erótica postada por engano se tornou hit no Twitter e colocou em evidência um comentarista britânico, mais conhecido por ser especialista em corridas de cavalos.

Na tarde de terça-feira, a conta @PlumptonRaceDay, assinada pelo comentarista Simon Holt e dedicada a cobrir o mundo do turfe, publicou, segundo a imprensa britânica, o seguinte tuíte: "Oh, aproveitando, quero seu corpo quente hoje à noite, meu bem. Beijos" ("Oh and by the way, I want your hot body tonight babe. xxxx").

A mensagem surpreendeu centenas de seguidores do perfil, que fizeram, em sua maioria, comentários bem-humorados sobre a frase.

Cerca de 35 minutos depois, um novo post: "A mensagem anterior foi enviada por engano! Por favor ignore... a não ser que você seja Cameron Diaz ou a minha mulher".

Mas a essa altura a mensagem anterior já havia sido retuitada dezenas de vezes, fazendo com que se tornasse um hit na rede social.

Escritor anônimo Mais tarde, veio à tona a informação de que a conta @PlumptonRaceDay, apesar de assinada por Holt, é alimentada anonimamente por outro colunista de turfe, Jason Hall.

Em entrevista à imprensa britânica, Hall se disse envergonhado pelo tuíte, que, segundo ele, era para ter sido enviado privadamente, apenas para sua mulher.

"Foi meio engraçado, e o lado bom é que a conta no Twitter ganhou mais seguidores por causa disso. No entanto, ainda estou esperando uma resposta da Cameron Diaz", brincou Hall, em entrevista ao Daily Telegraph.

Ele também disse ter entrado em contato com Holt, que está em férias, para explicar o ocorrido.

