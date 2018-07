Comerciantes do Ceagesp liberam parte de avenida Os comerciantes que bloquearam totalmente a Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, no começo da manhã desta quarta-feira, já começam a se dissipar, liberando o sentido Marginal Pinheiros da via, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).