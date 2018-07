Concluído inquérito contra serial killer Seguiu para o Poder Judiciário, na tarde de ontem, o primeiro dos três inquéritos já concluídos contra o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 26 anos, que confessou uma série de assassinatos em Goiânia. A vítima é Rosirene Gualberto, assassinada no dia 19 de julho, aos 29 anos. Outros dois inquéritos indiciam Tiago pelas mortes de Juliana Neubia Dias, de 22 anos, e da adolescente Arlete dos Anjos Carvalho, de 16 anos. O vigilante já teve a prisão temporária transformada em prisão preventiva. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.