Congonhas reabre e São Paulo deixa estado de atenção A chuva que atingiu a capital paulista no início da tarde desta segunda-feira perdeu intensidade e toda a cidade saiu do estado de atenção às 15h45. São Paulo foi colocada em atenção às 14h30. Devido ao mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou fechado das 14h25 às 14h41, quando foi reaberto e passou a operar sem auxílio de instrumentos. No momento em que o aeroporto suspendeu as atividades, os ventos chegaram a 76km/h.