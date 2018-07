Congresso mantém veto a carreira no Mais Médicos O Congresso Nacional manteve nesta terça-feira, 10, o veto da presidente Dilma Rousseff à criação de uma carreira específica de Estado dentro do programa Mais Médicos. Foram 204 votos favoráveis ao governo e 113 pela derrubada do veto na Câmara dos Deputados. Com este resultado, a votação nem foi levada ao Senado. Era necessário ter o apoio de 257 deputados e 41 senadores para derrubar a decisão de Dilma. Foi a primeira vez que o Congresso votou vetos de forma aberta. A oposição contesta o resultado e tentará anular a votação.