Consulado promete devolver passaportes até dia 31 Depois de confusões que deram até polícia na porta do Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (Casv) no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, o Consulado Americano lançou ontem um e-mail para receber demandas sobre atraso na entrega de passaportes: entrega@usvisa-info.com. E afirma estar "empenhado em resolver a questão do atraso até 31 de dezembro".