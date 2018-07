Contra fraudes, Sorocaba deverá publicar horários de plantões

As unidades de saúde que prestam serviços clínicos e ambulatoriais à rede municipal de Sorocaba terão de divulgar na internet os horários de plantões de médicos, dentistas e chefes de enfermagem. Projeto de lei aprovado ontem na Câmara exige que as informações incluam o nome e a especialidade do profissional, além do horário que ele deve cumprir. A obrigatoriedade abrange unidades hospitalares e de pronto-atendimento municipais, laboratórios, clínicas e hospitais particulares que atendem por convênio.

Para o autor da proposta, vereador Francisco Yabiku (PSDB), a lei tem como alvo eventuais fatos que podem resultar em irregularidades, como a troca de plantões, o não cumprimento de horários e a ausências de médicos do serviço público. A lei precisa ser sancionada pelo prefeito Vitor Lippi (PSDB).