Controladora da Lenovo planeja IPO entre 2014 e 2016, diz jornal

A empresa, que também controla o fundo de private equity Hony Capital, a companhia de investimentos de risco Legend Capital e a empresa imobiliária Raycom, vai investir cerca de 20 bilhões de iuanes (3,2 bilhões de dólares) até 2014 para desenvolver seus negócios, disse o presidente de conselho da empresa, Liu Chuanzhi, segundo o jornal.

A Academia Chinesa de Ciências, uma instituição do Conselho de Estado da China, detém 36 por cento da Legend Holdings, enquanto o grupo de investimento privado China Oceanwide Holdings detém 20 por cento.

A Lenovo, que está seguindo curso para se tornar a maior fabricante de PCs do mundo, divulgou no mês passado aumento de 12,6 por cento no lucro trimestral, a expansão mais lenta em mais de dois anos, com PCs cedendo terreno para computadores tablet.