Controlar irá à Justiça contra decisão de Haddad A Controlar declarou nesta sexta-feira, em nota, estar "indignada" com a extinção do contrato com a Prefeitura de São Paulo e informou que está tomando as medidas judiciais cabíveis contra o que considera "uma decisão arbitrária da prefeitura de São Paulo". De acordo com a empresa, o contrato é legalmente vigente até 2018, opinião que contrasta com a do município paulistano, para quem o contrato expirou em março de 2012.