Corpo de mulher enterrada em casa será sepultado hoje O corpo de Alpha Dias Kieling, de 76 anos, encontrada enterrada no quintal de sua casa, em São Conrado, zona sul do Rio, será sepultado as 16h desta segunda-feira, no Cemitério do Caju. Ele foi descoberta pelo filho, o empresário Roberto Dannenberg, diretor de negócios da Geo Eventos. Segundo a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, Alpha estava desaparecida havia dez dias.