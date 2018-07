Correção: Acidente mata 2 e deixa 3 feridos no PR A nota enviada anteriormente tinha um erro no título. Segue novamente a nota, que estava correta: Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um acidente no fim da noite de ontem na Rodovia PR-445, na região de Londrina, no Paraná. Dois veículos de passeio colidiram de frente por volta das 23 horas, na altura do km 61 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. O motorista de um carro e um dos passageiros do outro veículo morreram no local. O motorista do veículo em que morreu um passageiro e mais três pessoas que estavam no mesmo carro ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para os Hospitais Universitário de Londrina, Santa Casa e Evangélico de Londrina. Uma passageira teve ferimentos leves.