Correção: Previdência quer divulgar auxílio-doença A nota enviada anteriormente contém um erro. A campanha do Ministério da Previdência Social começará na sexta-feira, e não na quarta-feira. Segue o texto corrigido: O Ministério da Previdência Social vai dar início na sexta-feira a uma campanha nacional de divulgação e esclarecimentos sobre o auxílio-doença. A campanha, que será veiculada em rádios e pela TV, faz parte de um conjunto de medidas que o ministro Luiz Marinho está implementando para melhorar o atendimento nas agências da Previdência Social. Em agosto, o INSS pagou auxílio-doença para 1,528 milhão pessoas. A campanha sobre o auxílio doença ficará no ar durante duas semanas. Esse benefício é responsável por 60% da demanda de atendimento nas unidades do INSS. Para recebê-lo, o segurado deve passar por uma perícia médica, que também será objeto da campanha. A lei determina que o benefício seja concedido somente para os segurados cujas enfermidades os incapacitem temporariamente para o seu trabalho. A campanha publicitária vai orientar os segurados sobre esse direito e também sobre a função do perito médico do INSS que tem a tarefa de avaliar se a doença incapacita o trabalhador e, portanto, lhe confere o direito ao benefício.