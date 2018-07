Córrego transborda e água invade 20 casas em Taubaté A cidade de Taubaté, a 125 quilômetros da capital paulista, no Vale do Paraíba, foi atingida por um temporal que teve início na noite de ontem e durou cerca de uma hora e meia. Pelo menos 20 casas foram invadidas pela água e o barro de um córrego que, sempre quando cai um temporal na cidade, transborda e forma uma enxurrada na avenida. Segundo os bombeiros, os bairros em que equipes de resgate tiveram mais dificuldade no auxílio aos moradores ilhados foram Vila São José, Água Quente e Jardim Gurilândia. Não houve registro de feridos. Em algumas casas, o nível da água chegou a quase 1,5 metro e, por causa dos estragos, os imóveis serão interditados. Outras famílias terão de esperar em abrigos da prefeitura ou em casas de parentes até o nível da água baixar para retornar aos imóveis inundados. Na noite de segunda-feira, os moradores das cidades de Monteiro Lobato, Campos do Jordão e Santo Antonio do Pinhal, também no Vale do Paraíba, que sofreram prejuízos por causa da forte chuva que atingiu a região.