CPTM opera em velocidade reduzida na linha 11 em SP A Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga as estações Luz e Estudantes, continua com a operação dos trens em velocidade reduzida, informou hoje a empresa. Com um intervalo maior de partidas, os trens circulam por uma única via. Equipes da CPTM trabalham no local.