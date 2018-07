Cruz Peregrina e Ícone de Nossa Senhora chegam ao RJ A Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora, símbolos da Jornada Mundial da Juventude, chegaram hoje (6) ao Rio, após terem sido levados a outras cidades do País. Uma procissão foi realizada em Santa Cruz, na zona oeste, para receber os símbolos. A cruz e o ícone de Nossa Senhora seguiram no início da manhã da Igreja de São José até o Batalhão de Engenharia do Exército, onde o arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, realizou uma cerimônia de recepção.