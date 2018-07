Curitibanos protestam contra reajuste de combustíveis O aumento do preço dos combustíveis no Paraná, considerado abusivo pelo Procon-PR, gerou um manifesto, criado em redes sociais, de motoristas descontentes com o aumento médio de R$ 0,50 nos valores da gasolina e R$ 0,20 no etanol. O objetivo do protesto, que contava com cerca de 1.300 adesões pelas redes; mas foi acompanhado por aproximadamente 100 veículos, foi de abastecer nos postos da cidade entre R$ 0,50 e R$ 1,00 (suficientes para 400 ml de gasolina) e exigir a nota fiscal. A manifestação aconteceu um dia após o Procon e o Ministério Público do Paraná multarem o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Paraná (Sindicombustíveis) em R$ 1,7 milhão por considerarem que o aumento foi abusivo.