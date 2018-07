De 132 reféns estrangeiros em campo de gás na Argélia, 100 são libertados

ARGEL - Forças argelinas libertaram cerca de 100 dos 132 estrangeiros que foram feitos reféns dentro de uma usina de gás no deserto argelino, disse uma fonte de segurança à Reuters.

O destino dos outros, se eram mantidos reféns ou se foram mortos, ainda não estava claro, segundo a fonte, já que a situação no complexo de exploração de gás estava "mudando rapidamente".

Mais ações

Os extremistas islâmicos disseram que devem realizar mais ações como o sequestro na usina de gás em In Amenas, disse a agência de notícias da Mauritânia ANI, citando um porta-voz do grupo.

O grupo Mulathameen alertou os cidadão argelinos a "ficarem longe de instalação de companhias estrangeiras, uma vez que vamos atacar onde é menos esperado", disse a ANI.

Motivação

O sequestro na refinaria começou como represália à intervenção das Forças Armadas francesas no Mali e à permissão dada pela Argélia para que a França use o espaço aéreo do país para bombardear o território do vizinho africano.

As informações são da Reuters