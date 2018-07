Defesa Civil alerta para temporal amanhã em 13 Estados Há previsão de chuva forte amanhã nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia e Goiás e no Distrito Federal. O alerta foi divulgado hoje pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. De acordo com o aviso, enviado às autoridades regionais de defesa civil, podem ser de forte intensidade, em alguns momentos, as chuvas previstas para amanhã em boa parte do Estado de São Paulo, em Mato Grosso, no oeste da Bahia e Goiás e no Distrito Federal. Durante as pancadas de chuva, pode haver também descargas elétricas, especialmente no centro-norte, nordeste e leste de São Paulo e no leste e centro-norte de Mato Grosso. A mesma advertência serve para o noroeste, o centro-oeste e o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, com o agravante de risco de deslizamentos em encostas e morros. O mesmo diz o alerta em relação ao centro-sul do Pará, ao centro-leste do Amazonas e ao centro-norte de Rondônia, ao sul e centro-oeste do Piauí e centro-sul e oeste do Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia. Temporais isolados podem ocorrer no oeste, sudoeste e sul do Rio Grande do Sul, com fortes rajadas de vento e possibilidade de chuva de granizo. Os alertas da Secretaria Nacional de Defesa Civil são feitos com base em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPETC), do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério da Agricultura.