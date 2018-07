Defesa diz que promotoria não tem provas contra Bruno Lúcio Adolfo, advogado de Bruno Fernandes, voltou a dizer nesta quinta-feira que a promotoria não tem provas contra seu cliente a não ser um acordo firmado com seu amigo de infância Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, na época do seu julgamento. "Procurem uma prova que não seja essa negociata com o Macarrão". Ele tentou desqualificar também o primo de Bruno que denunciou o crime, Jorge Luiz, dizendo que ele era usuário de drogas desde os 12 anos. "Os senhores vão permitir que sejam tão usados assim", apelou aos jurados, no Fórum de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.