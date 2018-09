Delegado de Mogi das Cruzes-SP é afastado do cargo A Polícia Civil de São Paulo afastou, no fim da tarde de hoje, o delegado Carlos José Ramos da Silva, responsável pelas delegacias da região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e pelo Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele será substituído pelo delegado Sérgio Abdala. Na semana passada, o repórter Edson Ferraz, da afiliada da Rede Globo em Mogi das Cruzes, foi vítima de um atentado quando voltava para casa. De dentro de um veículo, um homem encapuzado atirou duas vezes contra o carro em que estava o jornalista, que saiu ileso. Os criminosos fugiram. Ferraz foi um dos jornalistas que revelaram um esquema de achaque envolvendo policiais civis do Garra na região. A Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.