DER prevê mais 168 radares nas estradas de SP

Por enquanto, já estão em operação 227 radares entre fixos, estáticos e portáteis no Estado. De acordo com a Secretaria Estadual dos Transportes, a intenção é coibir o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes com vítimas. A secretaria também informou que em três anos foram aplicadas quase dez milhões de multas nas estradas paulistas: em 2007, foram emitidas 2.854.478; em 2008, 3.669.257; e 2009, 3.402.356. Em média, 70% das multas são por excesso de velocidade.

Ainda segundo a pasta, o DER, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e as concessionárias, em conjunto, determinam a colocação de radares nas estradas concedidas. Para a implantação dos equipamentos de velocidade, os técnicos consideram uma série de aspectos, como volume de veículos, peculiaridade da pista, características geométricas, pontos com alto índice de acidentes e ainda trechos onde é necessário o controle de velocidade.