Derramamento de óleo bloqueia pista da Rodovia Anchieta

Um derramamento de óleo diesel interditou a Rodovia Anchieta na altura do Km 50 na manhã desta quinta-feira, 24, no trecho da serra. Uma carreta bateu contra o barranco e acabou derramando o produto na pista sul, de descida, da rodovia. O óleo se espalhou por todas as faixas. Por conta do acidente, a lentidão era de cerca de 10 km e ia até o Km 40 da Anchieta, segundo informações da Ecovias. A pista norte, que normalmente é usada na subida ao planalto, foi fechada na trecho inicial, na Baixada, e, assim que a operação varredura se encerrar, ela será redirecionada no sentido litoral. Também após a varredura, os carros que ficaram presos no congestionamento na pista sul serão desviados para a pista norte. Enquanto a pista norte da Anchieta não for redirecionada no sentido litoral, o sistema Anchieta-Imigrantes operará no esquema 3 x 3, no qual apenas as pistas da Imigrantes são utilizadas tanto na descida quando na subida.