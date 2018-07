Desembargadora revoga decisão de juiz em Goiânia O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) revogou, hoje, a decisão do juiz Jerônimo Pedro Villas Boas, de anular o contrato de união estável, firmada por Liorcino Mendes e Odílio Torres, no mês passado. A decisão é da desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, horas após ter requisitado o processo "para examinar as providências a serem tomadas no caso". A desembargadora também é a corregedora-geral da Justiça.