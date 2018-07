DESFILE DE NOSTALGIA Nada de nudez ou roupas tamanho micro: o projeto CCBB Abre Alas antecipa o carnaval e resgata as antigas folias, com pierrôs e colombinas conduzidos pelas marchinhas de blocos de rua como o Banda Redonda (foto). O trajeto inclui locais históricos do Centro da cidade. R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento. Hoje (25) e sáb. (26), 14h30/17h30. Grátis.