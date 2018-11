Deslizamento faz parte de prédio desabar no Rio Parte de um prédio residencial desabou na tarde desta quarta-feira, no centro do Rio. Um deslizamento ocorrido próximo ao local teria causado o desabamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns moradores tiveram escoriações. A corporação foi acionada por volta das 14h15. O edifício fica localizado na Rua Senador Pompeu. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local para avaliar a situação.