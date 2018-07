Dilma começa a anunciar na 6a pacote social do Dia das Mães

Dilma irá a Betim (MG) para o lançamento de 1.100 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Nesta visita pretende anunciar a ampliação de crédito dentro do programa para famílias de baixa renda comandadas por mulheres, informaram as fontes. A prefeita da cidade, Maria do Carmo Lara, responde pela área de Educação da Frente Nacional de Prefeitos.

Na segunda-feira, deverá ser o lançamento do "pacotão" que inclui a ampliação da ajuda para famílias com crianças na primeira infância -de zero a 6 anos- que fazem parte do Bolsa Família, anúncio da criação de creches para população de baixa renda na cidade e no campo em todo o país e distribuição de medicamentos para crianças.

A nova ofensiva social do governo será anunciada em pronunciamento da presidente em rede de TV e rádio na noite de domingo, em homenagem ao Dia das Mães.

O Minha Casa Minha Vida já privilegia a mulher em famílias com renda de até três salários mínimos, nas quais o governo subsidia até 95 por cento do financiamento.

Em março, no Dia Internacional da Mulher, Dilma anunciou uma Medida Provisória que garantia que a casa ficaria com a mulher em caso de divórcio, exceto nos casos em que o homem ficar com a guarda dos filhos.

(Reportagem de Ana Flor; Edição de Eduardo Simões)