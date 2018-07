Dilma diz que economia vai melhorar e volta a criticar adversários

Falando a jornalistas no Palácio da Alvorada, Dilma disse que não é possível se comportar como se não existisse uma crise internacional e enalteceu a situação do mercado de trabalho no Brasil em comparação ao alto desemprego em outros países.

"Eu asseguro para vocês que esse povo da autonomia do Banco Central quer o modelo anterior, quer fazer um baita ajuste, um baita superávit primário, aumentar o juro para danar, reduzir emprego e reduzir salário", disse a presidente candidata.

A presidenciável do PSB, Marina Silva, defende a institucionalização da autonomia do BC e disse nesta manhã em São Paulo que seu objetivo com isso é recuperar a credibilidade da política econômica do governo e preservar empregos.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)