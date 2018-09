Dilma: Forças Armadas trabalharão no auxílio em SC A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, informou hoje em entrevista coletiva que o governo federal determinou, em conjunto com o Ministério da Defesa, a utilização de homens e equipamentos da Aeronáutica e do Exército no atendimento às vítimas de enchentes e deslizamentos em Santa Catarina. O governo, de acordo com Dilma Rousseff, está prestando "toda solidariedade às vítimas e às famílias delas, de um modo geral." Ela observou que, além do problema das enchentes, há o da falência da infra-estrutura em vários pontos do Estado. A ministra observou que o drama não está apenas no efeito momentâneo da tragédia, pois as enchentes têm conseqüências posteriores na vida das pessoas. Os militares mobilizados por Brasília trabalham, segundo Dilma, tanto no socorro às vítimas e no transporte de víveres e remédios como na recuperação da infra-estrutura.