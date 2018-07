Dilma lança programa de alfabetização na idade certa

"Nós não podemos ficar insensíveis à situação das crianças não alfabetizadas. O que está em jogo é o futuro do Brasil", disse a presidente, reforçando que a eficiência da educação infantil está na raiz do desenvolvimento do País. "Não seremos um país que gera conhecimento, que respeita os seus cidadãos, sem alfabetização na idade certa", destacou a presidente. Segundo ela, o pacto lançado nesta quinta deve ser encarado de forma "obsessiva" e é uma "responsabilidade do Estado, da sociedade e da família".

A presidente destacou que todos os professores merecem respeito, "mas nenhum é mais importante que o professor alfabetizador". "Aos 360 mil profissionais que são diretamente responsáveis pela alfabetização das nossas crianças devemos prestar nosso reconhecimento".

Dilma disse que três coisas são importantes para a formação educacional no País: alfabetização na idade certa, a oferta de creches e pré-escola de boa qualidade e a educação em tempo integral. Segundo ela, dessa forma será possível promover um salto, "um verdadeiro salto, na trajetória do nosso País". "Essa é uma maneira de dizer, usando o nosso hino, que amamos os filhos deste solo", encerrou a presidente.