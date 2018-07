Dirceu diz que pena dada pelo STF reforça 'infâmia e ignomínia' de processo A pena de 10 anos e 10 meses de prisão imposta nesta segunda-feira ao ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu "agrava a infâmia e a ignomínia" do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), disse ele em seu blog.