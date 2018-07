Documentos retirados de sala de juíza provam ameaças O advogado contratado pela família da juíza Patrícia Acioli, assassinada na última quinta-feira com 21 tiros no momento em que chegava em sua casa, em Niterói, no Rio de Janeiro, revelou que documentos encontrados no gabinete da magistrada comprovam as ameaças de morte recebidas por ela nos últimos anos. De acordo com o criminalista Técio Lins e Silva, a juíza enviou diversos ofícios ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) relatando os riscos que corria.