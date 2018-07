Dois morrem num tiroteio em operação em morro no RJ Moradores do Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, acordaram hoje, por volta das 5 horas, ao som da troca de tiros entre 30 homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e traficantes locais. Dois supostos traficantes foram mortos no confronto e duas pistolas e entorpecentes foram apreendidos. Os homens da tropa de elite da polícia fluminense davam apoio a uma operação com 100 homens do 4º Batalhão de Polícia Militar de São Cristóvão para averiguar denúncias sobre um paiol de armas e um laboratório de refino de cocaína, porém nada foi encontrado. O presidente da Associação dos Moradores da Mangueira, José Roque Ferreira, afirmou que pedirá às autoridades estaduais que mudem os horários das operações. "Não sou contra o trabalho da polícia, mas neste horário muitas pessoas estão indo para o trabalho e as crianças estão sendo levadas para as creches. É melhor que as ações ocorram em outros horários para não oferecer risco à população", opinou Ferreira.