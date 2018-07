Dois pescadores que ficaram à deriva recebem alta no RJ Dois dos seis pescadores que passaram 22 dias à deriva no mar receberam alta médica nesta manhã, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Um paciente está internado no Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, em estado grave. No Hospital Miguel Couto, na zona sul, está um pescador com quadro de desidratação. E, no Hospital Salgado Filho, na zona norte, estão outros dois pacientes que aguardam resultados de exames feitos na unidade. Nenhum deles tem previsão de alta.